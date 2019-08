Marianne Weber schrieb im Karlsruhe Ständehaus Geschichte

Anzeige

Mit Marianne Weber (1870–1954) trat am 19. Januar 1919 erstmals eine Frau an das Rednerpult eines deutschen Parlamentes. Die DDP-Abgeordnete aus Heidelberg kündigte bei der konstituierenden Sitzung der Badischen Nationalversammlung im Karlsruher Ständehaus selbstbewusst an, dass Frauen künftig bei der Gestaltung des Staates mitsprechen würden. Marianne Weber war Sozialwissenschaftlerin, Schriftstellerin und eine prominente Vertreterin der bürgerlichen Frauenbewegung. Verheiratet war sie mit dem bekannten Soziologen Max Weber.

Gewinner des 32. Tagespreises im Sommerrätsel:

Karl Brandl aus Karlsruhe ist gerade im Keller am Werkeln, als die BNN bei ihm anrufen. „Ich hole ihn schnell“, versichert seine Frau Beatrix. Wenig später ist der Gewinner am Hörer: „Ich fasse es nicht – wo ich doch sonst nie gewinne. Das ist ja ein Ding!“, freut er sich über den bevorstehenden Aufenthalt im Thermarium Bad Schönborn. Wer mit ihm dort entspannen darf, steht für ihn außer Frage: „Meine Frau Beatrix“.

Am Sommerrätsel mache er nach Lust und Laune mit, erzählt Karl Brandl. Der 65-Jährige sieht es sportlich: „Wenn man gewinnt ist es schön, wenn nicht, war man immerhin dabei.“