Meerrettich treibt so manchem Tränen in die Augen

Gesucht wurde der Meerrettich. Wenn dessen Wurzel gerieben wird, entwickeln ätherische Öle eine enorme Schärfe. Der bekannteste Meerettich-Ort ist Urloffen, ein Teil von Appenweier. Auch in Achern-Fautenbach hat der Anbau Tradition. Der Name des Gemüses kommt wohl von Althochdeutsch „mer–ratih“, das wiederum auf lateinisch „maior radix“ zurückgeht, die „größere Wurzel“. In Bayern und Österreich sagt man Kren zum Meerrettich.

Gewinner des 33. Tagespreises im Sommerrätsel:

An die Frauen aus Urloffen erinnert sich Edeltraud Dudschig aus Straubenhardt noch ganz genau: „Die sind damals von Haustür zu Haustür und haben ihren Meerrettich feilgeboten“, erzählt die 69-Jährige. „Leider kommt heute niemand mehr und deshalb wird der Meerettich beim Gemüsehändler gekauft“, bedauert sie.

Dank dieser schönen Kindheitserinnerung war ihr die Antwort auf unser 33. Sommerrätsel sofort klar – ganz ohne Recherche. „Das war tatsächlich sehr leicht für mich, da habe ich kein Google oder ähnliches benötigt.“

Am Sommerrätsel nimmt die Gewinnerin schon seit Jahren teil. Auf die jeweiligen Preise komme es ihr dabei nicht unbedingt an: „Ich mag die Raterei“, sagt Edeltraud Dudschig. Mit einem Gewinn habe sie nicht gerechnet. „Überhaupt gar nicht“, betont die 69-Jährige.