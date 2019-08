Nahrung für arme Fabrikarbeiter

Anzeige

Fast verschämt gestehen ehrgeizige Hausfrauen und Hobbyköche heutzutage, dass sie bestimmte Produkte aus badischer Produktion verwenden und verzehren. Eine Firma mit bekanntem Markennamen stellt diese Lebensmittel her – und diesen Namen sollen die Rätselfreunde in dieser Folge des BNN-Baden-Quiz erraten. Der Gründer und Namensgeber war zwar gebürtiger Schweizer und hatte in seinem Heimatland auch den Hauptsitz, aber schon früh, im Jahre 1887, gründete er in Baden eine Niederlassung.

Und an diesem Standort baute er ein bedeutendes Stammwerk auf, das heute noch produziert. Der Erfinder und Unternehmer hatte sich zugleich der Lösung sozialer Probleme verschrieben. Es war die Zeit der Industrialisierung –und um die Versorgung der armen Arbeiterschaft stand es schlecht. Daher experimentierte der Gründer mit nahrhaften Mehlen und entwickelte frühe Instant-Produkte. Der Markenname ist auch untrennbar mit einem Produkt verbunden, das aus Sicht seiner Fans faden Speisen erst den richtigen Pfiff verleiht.

Die Werbetexte für die bekannte Marke verfasste in den frühen Jahren übrigens ein junger Mann, der später als Schriftsteller provokante Werke veröffentlichte – darunter ein oft aufgeführtes Pubertätsdrama.

Früh kamen die Fabrikarbeiter am badischen Standort in den Genuss von Werkswohnungen und Sozialleistungen. Noch vor dem Ersten Weltkrieg gelang dort auch der Abschluss eines Tarifvertrags. Im Dritten Reich erhielt das Unternehmen große Aufträge vom Militär – und korrumpierte sich als nationalsozialistischer Musterbetrieb. Wissen Sie die Lösung? Nein? Noch ein Tipp: Die badische Stadt, in der das Werk des Unternehmens steht, hat einen Hausberg vulkanischen Ursprungs.

Wie heißt der gesuchte Marken- und Firmenname?

