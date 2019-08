So schnell werden aus Ratefüchsen Gewinner

Anzeige

Pierre Lombardi! Nein, Pietro Lombardi! Oder war doch Max Giesinger der Musiker, dessen Wiege in Busenbach stand? Nicht immer sind sich unsere Leser bei den Lösungen des BNN-Tagesrätsels einig. Wenige Minuten nach Mitternacht geht es los, bis kurz vor knapp um 16.29 Uhr erreichen uns täglich Lösungsvorschläge im Sekundentakt.

Der Rätselstart am 24. Juli wurde von vielen mit Begeisterung aufgenommen: „Super, dass es wieder los geht“, schrieb Leserin Elfriede Röhl. Gerda Krause verleitete der Auftakt gar zur Dichtung: „Endlich ist es wieder so weit, mit dem BNN-Ferienspass beginnt die Rätselzeit. Ob Groß oder Klein – alle versuchen ihr Glück und hoffen, zu lösen das Rätsel mit viel Geschick.“ Dabei lief nicht immer alles reibungslos.

Ein Start mit Anlaufschwierigkeiten

Ausgerechnet zu Beginn streikte unsere ansonsten stets zuverlässige Telefon-Hotline. Die BNN-Ratefüchse ließen sich davon allenfalls kurz irritieren. Ab dem Tag darauf gingen wieder Tausende Anrufe bei uns ein. Aufmerksam begleitet wird das Sommerrätsel weiterhin – auch kritisch. „Wie ist es möglich, dass bei einem Einsendeschluss um 17.30 Uhr bereits am gleichen Abend nicht nur der Gewinner feststeht, sondern auch Interview und Foto für die BNN-Ausgabe des nächsten Tags vorliegen“, fragte eine Leserin.

Jeder Ratefuchs landet pro Tagesrätsel nur einmal im Lostopf

Anders als sie befürchtete, machen sich unsere Glücksfeen nie vor Einsendeschluss an die Arbeit. Wer richtig liegt, kommt beim BNN-Sommerrätsel in einen großen, digitalen Lostopf. Mehrere Einsendungen unter dem gleichen Namen erhöhen die Gewinnchancen dabei nicht – jede Person landet nur einmal in der Lostrommel.

Alleine der Zufall entscheidet

Bis der oder die Glückliche gefunden ist, vergehen einige Minuten. Der Zufall entscheidet – dann informieren wir den Glückspilz per Telefon. „Sagen Sie nicht, ich habe gewonnen!“, reagieren viele zunächst ungläubig wie Anke Struck, die Gewinnerin unseres dritten Tagessrätsels. Bei mittlerweile insgesamt mehr als 45.000 Teilnehmern rechnen die wenigsten damit, tatsächlich die nötige Portion Glück zu haben. „Ich bin völlig platt“, sagte auch Gewinnerin Eva Zacharias mit einem Seufzer.

Wie landet das Gewinner-Bild so schnell in der Zeitung?

Nach einem kurzen Augenblick der Verdauung, ist dann schon gleich die Spontanität unserer Gewinner gefordert. Damit wir sie am nächsten Tag in einem kurzen Artikel vorstellen können, benötigen wir schnellstmöglich ein Bild von ihnen – vor Andruck unserer Print-Ausgabe. „Schwierig“, meinte da nicht nur Carmen Dilger-Hirmke, die auch zu den bisherigen glücklichen Gewinnern unseres BNN-Sommerrätsels zählt.

Manchmal muss der Nachwuchs nachhelfen

Wird die heimische Bildergalerie jedoch erst einmal unter die Lupe genommen, findet sich fast immer ein geeignetes Foto – selbst wenn der Nachwuchs mithelfen muss. Benjamin Krasting, Ehemann einer bisherigen Gewinnerin, betraute seinen Sohn mit der Aufgabe und versicherte: „Er durchforstet gerade unseren Computer.“

Zu jeder Rätselfolge gibt es einen attraktiven und hochwertigen Tagespreis (eine Übersicht über alle Preise finden Sie in unserer Sommerrätsel-Beilage). Jeder Rätseltag bietet also auch eine Gewinnchance. Und am Ende der sechswöchigen Rätselspaßaktion verlosen wir unter allen Einsendern den Sommerhauptpreis:

Eine A-ROSA Kreuzfahrt von Wien nach Budapest

Ob Kaffeehauskultur oder prunkvolle Bauten – den Gewinner oder die Gewinnerin unseres Hauptgewinns erwartet der Einblick in gleich mehrere Kulturen. Für ihn oder sie geht es mit einer Begleitperson für sieben Nächte in einer Doppelaußenkabine auf Donau-Kreuzfahrt mit der A-ROSA.

Zunächst führt sie der Weg in die Kaiserstadt Wien mit ihren paradiesischen Gärten, danach geht es weiter in die bunte und lebhafte Metropole Budapest. Als nächstes bringt der Dampfer beide in die slowakische Hauptstadt Bratislava, die direkt am Dreiländereck mit Österreich und Ungarn liegt. Wieder flussaufwärts steuert das A-ROSA-Schiff mit Melk die letzte Station der Kreuzfahrt an. Die Kleinstadt ist vor allem durch das fast 1.000 Jahre alte Benediktiner Stift bekannt.

Die Kreuzfahrt hält für das Glücks-Duo Vollpension, Getränke der Barkarte, Transfers, sowie die Nutzung des Spa- und Fitnessbereichs bereit. Ebenso im Preis enthalten ist die Anreise mit der Deutschen Bahn nach Passau. In diesem Sinne: Volle Fahrt voraus!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Raten – und viel Glück bei der Verlosung!