Ab-heute-ist-Zucker-tabu

In fast jedem Getränk und Lebensmittel ist Zucker enthalten. In Honig und Säften ist er von Natur aus enthalten, in vielen anderen Dingen wurde er künstlich zugesetzt. Erst einmal ist Zucker gar nicht so schlimm. Er wird im Körper aufgenommen und über das Blut zu den Muskeln und Organen geschickt. Dort wird er verbrannt und es entsteht Energie, die der Mensch braucht, um sich lange bewegen oder konzentrieren zu können. Der Körper kann aber nicht jede Menge Zucker verbrennen. Wenn er zu viel bekommt, lagert er den Rest auf Vorrat für schlechte Zeiten ein. Es werden Fettzellen gebildet und der Mensch wird dick. Deshalb raten Experten dazu, nur zehn Prozent des täglichen Energiebedarfs mit Zucker zu stillen.

Freiwillig macht keiner mit

Eine Untersuchung hat ergeben, dass Kinder und Jugendliche viel mehr Zucker zu sich nehmen als gut für sie ist. Sie haben rechnerisch schon heute die für das ganze Jahr erlaubte Menge verbraucht und somit das Limit erreicht. Ab jetzt ist Zucker für sie also tabu. Doch das ist gar nicht so einfach umzusetzen. Ergebnisse einer Studie der Organisation Foodwatch haben nämlich ergeben, dass vor allem Süßigkeiten, die mit Spielzeug versehen zum Kauf anregen, viel zu viel Zucker enthalten. Ohne die Hilfe der Politik den Zuckerzusatz gesetzlich zu begrenzen, könne man da wenig erreichen. Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, hatte die Firmen aufgefordert, freiwillig mitzuarbeiten. Doch das hat nicht viel gebracht. Sie möchte zum Beispiel den Zusatz von Zucker in Babynahrung per Gesetz verbieten.