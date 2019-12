Abkürzung durch die Wüste

Anzeige

Zwischen dem Roten Meer und dem Mittelmeer liegt eine große Wüste in Ägypten. Schiffe, die beispielsweise von Italien nach Indien unterwegs waren, mussten früher rund 7 000 Kilometer zurücklegen, bis sie am Ziel waren. Das konnte bis zu drei Wochen oder mehr dauern. Ein ganz schön langer Weg. Weil diese Verbindung seit Jahrhunderten ein wichtiger Handelsweg für verschiedene Waren war, hatten die Ägypter sich vor 150 Jahren überlegt, eine Wasserschneise durch die Wüste zu legen, sozusagen als Abkürzung – den Suezkanal. Der neue Seeweg war nur noch 164 Kilometer lang. Handelsschiffe konnten in wesentlich kürzerer Zeit zwischen den Kontinenten hin und her fahren. Mittlerweile wurde der Suezkanal auf knapp 200 Kilometer verlängert.

18 000 Schiffe im Jahr

Als der Suezkanal gebaut wurde, waren die Containerschiffe noch wesentlich kleiner. Für die Kapitäne der mittlerweile riesigen Frachter ist die Durchfahrt eine große Strapaze. Elf bis 16 Stunden dauert die Reise durch den berühmtesten Kanal der Welt. Auch für erfahrene Seeleute ist es immer wieder extrem stressig, die zum Teil 400 Meter langen Schiffe durch die schmale Rinne des Kanals zu steuern. Dazu kommt noch der Wüstenwind. Unvorstellbare Windstärken wirken zum Teil auf die Schiffe ein, die sogar für die tonnenschweren gigantischen Kähne eine große Gefahr sind. Sie können abtreiben und Havarien auslösen. Da auch viele Öltanker den Suezkanal durchqueren, ist ganz besondere Vorsicht geboten. Denn bei einem Unfall oder Zusammenstoß würden große Mengen an Öl auslaufen, das sich im Kanal verteilen und in die Meere fließen könnte. Rund 18 000 Schiffe fahren pro Jahr durch den Kanal.