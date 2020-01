Ärger-um-neue-Gas-Pipeline

Anzeige

Neben Erdöl zählt Erdgas zu den wichtigsten Bodenschätzen der Welt. In vielen Haushalten wird nämlich mit Erdgas gekocht und geheizt. Und immer mehr Autos fahren damit. In Deutschland gibt es allerdings kaum Gas in der Erde. Es muss deshalb in anderen Ländern eingekauft und hierher geliefert werden. Das meiste Gas kommt aus Russland und wird über eine spezielle, sehr dicke Leitung, eine sogenannte Pipeline, nach Deutschland transportiert. Diese liegt auf dem Boden der Ostsee und heißt „Nord Stream“, also Nord-Strömung. 2011 wurde die Gasleitung eingeweiht. Doch der Verbrauch an Erdgas ist seither stark gestiegen. Die Leitung reicht nicht mehr aus, um den Bedarf in Deutschland zu decken. Deshalb wird eine zweite Leitung gebaut. Das Projekt heißt „Nord Stream 2“ und hat viele Kritiker. Die Pipeline wird nämlich vor allem von der russischen Firma Gazprom gebaut.

USA wollen das Projekt verhindern

Es geht die Angst um, dass Russland zu viel Macht bekommt und die Verteilung des Gases frei bestimmen kann. Das heißt: Wer Russland ärgert, bekommt den Hahn zugedreht. Der amerikanische Präsident Donald Trump schimpft aber aus einem anderen Grund über die Pipeline. Er will sein eigenes Gas verkaufen und hat daher beschlossen, Firmen zu bestrafen, die beim Bau der Pipeline helfen. Unternehmen, die aus den USA kommen, können zum Beispiel nicht mehr an ihr Geld ran, das auf Konten bei amerikanischen Banken liegt. Donald Trump und seine Regierung haben also Sanktionen erlassen. Viele deutsche Politiker finden das unmöglich.