Alles Gute, Micky Maus!

Was? 90 soll sie schon sein, die kleine süße Maus mit den großen schwarzen Ohren? Niemals, sie sieht doch noch so jung aus! Ihren ersten Auftritt hatte die Micky Maus im amerikanischen Trickfilm „Verrücktes Flugzeug“ („Plane Crazy“). Damals noch in Schwarzweiß und ohne Ton. Das war der Geburtstag der weltberühmten Comic-Maus. Entworfen und gezeichnet wurde sie von den beiden Trickfilmzeichnern Walt Disney und Ub Iwerk. Für die Trickfilme musste jede Bewegung der Figuren einzeln auf ein Blatt Papier gezeichnet werden. Das wurde abfotografiert.

90 Jahre jung

Durch die Änderungen der Bewegung wurde dann nach vielen Seiten ein Film draus. Was glaubt Ihr, wie viele Blätter man da für einen ganzen Film brauchte …? Ub Iwerk war übrigens einer der schnellsten Zeichner der Welt. Er hatte den ersten Film in rund zwei Wochen fertig. Das waren mehrere hundert Zeichnungen pro Tag. Neben Donald Duck ist die Maus mit den weißen Handschuhen und den großen gelben Schuhen nicht nur die berühmteste Figur in Entenhausen, sondern sie ist auch ein richtiger Weltstar. Sie grinst von Tassen, T-Shirts, Eierbechern und vielen anderen Geschenkartikeln und auch in den meisten Kinderzimmern muss man nicht lange suchen, um irgendwo eine Micky Maus zu entdecken. Im Disneyland in Paris läuft sie in Lebensgröße durch den Park und schüttelt den Kindern die Hand. Mit ihren Freunden und Verwandten Minnie, Donald, Daisy, Goofy und Hund Pluto und ihrem heißgeliebten Auto „113“ wird es in den Comics und Filmen nie langweilig.