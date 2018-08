Auch Brücken müssen zum TÜV

Anzeige

In der italienischen Küstenstadt Genua ist ein Teil einer Brücke eingestürzt. Ganz plötzlich sackte in der Mitte ein Pfeiler in sich zusammen und riss an beiden Seiten die an ihm befestigten Straßen mit in die Tiefe. Zahlreiche Autos stürzten ab und viele Menschen sind gestorben. Warum das Unglück passierte, weiß bislang noch niemand genau. Aber überall in Europa und natürlich auch hier bei und in Deutschland fragen sich nun die Menschen: Kann das auch bei uns passieren? Immerhin gibt es auch bei uns lange und hohe Brücken, die über Täler oder Flüsse führen. Und viele von ihnen sind in einem schlechten Zustand. Das heißt, die Träger rosten und der Beton bröckelt.

Dennoch sagen Experten, dass so ein Unglück in Deutschland so gut wie ausgeschlossen ist. Die rund 40 000 Brücken werden nämlich regelmäßig und streng kontrolliert. Jede wird mindestens einmal im Jahr von Fachleuten besichtigt, alle drei Jahre findet dann ein kleiner „Brücke-TÜV“ statt, alle sechs Jahre ein großer. Hier wird nicht nur der äußere Zustand begutachtet, sondern auch neu gemessen und ausgerechnet, welches Gewicht die Brücke halten kann und ob Stahl und Beton auch im Innern noch gut sind. Die Fahrzeuge, vor allem Lastkraftwagen, wurden nämlich im Laufe der Jahre immer schwerer und viele alte Brücken können sie nicht mehr tragen. Und es werden immer mehr Autos, die die Brücken befahren.

Noten nach der Prüfung

Nach der Prüfung werden Noten verteilt. Ein „nicht ausreichend“ oder „ungenügend“ bedeutet aber noch lange keine Gefahr. Dann fehlt vielleicht nur ein Stab im Geländer oder es gibt Schlaglöcher.