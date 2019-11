Auch-Kinder-haben-Rechte

Anzeige

Jeder Mensch hat Rechte und Pflichten, auch Kinder. Welche das sind, steht im Gesetz. So müssen Kinder zur Schule gehen und ihren Eltern so gut es geht im Haus und im Geschäft helfen. Kindern haben aber das Recht auf einen Namen. Außerdem dürfen sie nicht geschlagen oder misshandelt werden. 54 solcher Regeln gibt es insgesamt. Sie stehen in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen (VN).Das Wort Konvention stammt aus dem Lateinischen und heißt auf Deutsch Übereinkunft. Vor 30 Jahren haben sich 191 Mitgliedstaaten auf diese Regeln geeinigt und versprochen dafür zu sorgen, dass Kinder geschützt werden. Doch das ist gar nicht so einfach. In vielen Ländern werden Kinder trotzdem schlecht behandelt.

Kaum noch Privatsphäre

Immer mehr wird auch gegen ihr Recht auf Privatsphäre verstoßen. Eine Privatsphäre ist ein Bereich, in dem Menschen unbeobachtet sein können. Meist ist damit das eigene Zuhause gemeint. Seit es das Internet gibt, sind Kinder aber auch dort nicht mehr vor fremden Augen sicher. Die eigenen Eltern sorgen dafür, dass Dinge, die zu Hause geschehen, an die Öffentlichkeit gelangen. Oft ist das gar nicht böse gemeint. Das kleine Mädchen putzt sich so süß die Zähne, dass ihre Eltern dies mit anderen teilen möchten. Sie stellen also ein Video davon bei YouTube ein. Und jeder kann sehen, wie sie sich mit Zahnpasta verschmiert. Dass sie dafür später von Freunden gehänselt werden kann, ist ihnen nicht klar. Manche verdienen auch Geld damit, dass sie ihre Kinder filmen. Zum Beispiel wenn sie Spielzeug für Firmen testen lassen.