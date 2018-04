Bomben auf Chemiefabriken

Seit über acht Jahren gibt es in Syrien einen schlimmen Krieg. Die Anhänger des Präsidenten Baschar al Assad und seine Gegner versuchen jeweils, die Macht im Land zu bekommen. Und das mit allen Mitteln. Immer wieder werden wohl von Seiten des Präsidenten auch Chemiewaffen eingesetzt. Davon sind jedenfalls viele Menschen überzeugt. Beweisen kann das aber niemand. Auch deshalb diskutieren die Politiker seit Jahren darüber, was zu tun ist. Jetzt haben die Präsidenten der Länder England, Frankreich und Amerika beschlossen, nicht länger zuzusehen. Sie haben über Chemiefabriken in Syrien Bomben abwerfen lassen und sie so zerstört. Andere Länderchefs, die Syrien nahestehen, finden das gar nicht gut.

80 Tote durch Chemiewaffen

Sie sagen, dass es gar nicht bewiesen sei, wer die chemischen Waffen eingesetzt hat. Chemische Waffen bestehen aus giftigen Stoffen. Menschen werden nach einem Kontakt schwer krank und können blind oder gelähmt sein. Und sogar sterben, weil die Stoffe unter anderem die Lunge angreifen und lähmen. Chemiewaffen werden auch deshalb so gefürchtet, weil mit ihnen unbemerkt sehr viele Menschen auf einmal angegriffen werden können. Um zu untersuchen, ob es einen solchen Anschlag gegeben hat, wollten Experten der Organisation OPCW nach Syrien reisen und sich in der Stadt Duma umsehen. Hier sollen rund 80 Menschen durch Chemiewaffen gestorben sein. Die syrische Regierung hat das aber erst einmal verboten. Und jetzt fürchten alle, dass bei der Kontrolle das restliche Giftgas verflogen ist und nicht mehr nachgewiesen werden kann. floh