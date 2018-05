Braut aus Amerika

Heute ist es so weit: Prinz Harry aus Großbritannien wird seine bürgerliche Verlobte Meghan heiraten! Bürgerlich, das bedeutet, dass die 36-Jährige keine Adelige ist. Früher wäre eine solche Hochzeit undenkbar gewesen. Damals durften sogenannte Blaublütige, wie Könige und weitere Adelige auch genannt werden, nur Partner aus anderen Adelsfamilien heiraten. Doch die Königshäuser sind heute lange nicht mehr so streng wie früher. Die Prinzen beispielsweise aus Dänemark, Spanien und Holland haben ebenfalls bürgerlich geheiratet. Und auch Harrys Bruder William entschied sich für eine Frau, die aus keiner Adelsfamilie stammt. Er lernte Kate an der Uni kennen.

Teures Fest

Und so ist es möglich, dass aus der amerikanischen Schauspielerin Rachel Meghan Markle, die übrigens schon einmal verheiratet war, die Herzogin von Sussex wird. Zumindest glauben viele Experten, dass sie künftig diesen Titel trägt. Dann wird sie auch als „königliche Hoheit“ angesprochen. Und noch etwas ist möglich: Dass ganz normale Menschen bei dem Fest dabei sind. Auf der Gästeliste stehen nämlich neben Angehörigen aus Adelshäusern auch Freunde und ganz normale Bürger. Etwa 2 600 Menschen sind wohl dabei. Es wird also eine richtig große Hochzeit. Und die kostet jede Menge Geld. Rund 36 Millionen Euro werden für das Fest ausgegeben. Das finden manche Menschen nicht so toll. Sie meinen, dass das Geld woanders dringender gebraucht werden würde. Immerhin: Die Partylocation müssen sie nicht bezahlen. Schloss Windsor gehört der Königs­familie.