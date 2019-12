Christbaum-Samen aus Georgien

Anzeige

Viele Menschen haben bereits einen Weihnachtsbaum gekauft. Groß und schlank steht er im Wohnzimmer und wartet darauf, geschmückt zu werden. Und wenn er dann mit Weihnachtskugeln und den Sternen behängt ist, freuen sich alle darüber, wie schön er aussieht. Darüber, welche Reise er hinter sich hat und wie er eigentlich entstanden ist, macht sich kaum jemand Gedanken. Dabei gibt es Menschen, die tatsächlich ihr Leben riskieren, damit Weihnachtsbäume verkauft werden können. Jeden Herbst klettern in Georgien – das ist ein Land zwischen Europa und Asien – Männer auf riesige Kaukasustannen, um deren Zapfen zu ernten. Diese wachsen in den Baumwipfeln und damit in rund 60 Metern Höhe.

Zapfen fallen nie ab

Dass die Männer nicht warten, bis die Zapfen auf die Erde fallen, hat einen einfachen Grund: Tannenzapfen fallen nie als Ganzes auf die Erde, sondern nur ihre einzelnen Schuppen. Das Gerippe bleibt am Baum. Die Männer sammeln rund 500 Tonnen Zapfen. Um so viel und so schnell wie möglich ernten zu können, haben sich früher die Pflücker von Wipfel zu Wipfel geschwungen. Das ist mittlerweile verboten. Denn einige Männer sind abgestürzt und gestorben. Die Pflücker werden nach dem Gewicht ihrer Ernte bezahlt. Aber sehr unterschiedlich. Am besten verdienen die Mitarbeiter von Fair Trees. Die Organisation nimmt Rücksicht auf die Menschen und die Umwelt. Nach der Ernte schicken Firmen die Zapfen nach Dänemark und Deutschland. Dort holen Experten die Samen heraus und säen sie aus. Acht bis neun Jahre später haben sich die Samen in Weihnachtsbäume verwandelt.