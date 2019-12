Damit Obdachlose nicht erfrieren

Anzeige

Bei Minusgraden im Winter ziehen wir uns meistens in unsere Häuser zurück, wärmen uns an der Heizung oder nehmen ein heißes Bad. Ein Spaziergang in der Kälte tut zwar gut, aber lange herumstehen oder gar herumsitzen ist ungemütlich und manchmal kaum auszuhalten. Menschen ohne festen Wohnsitz haben daher ein großes Problem. Sie sind den ganzen Tag im Freien und oft auch noch in der Nacht. Um nicht zu erfrieren, müssen sie sich extrem warm einpacken.

Schutz bei Kälte

Doch viele Obdachlose sterben jedes Jahr im Winter. Meistens sind sie sowieso schon sehr geschwächt durch Krankheiten und schlechte Ernährung, sodass die Kälte ihnen sehr zusetzt. In Deutschland gibt es über 650 000 Menschen ohne Wohnung. Das ist schlimm. Der niederländische Mode-Designer Bas Timmer wollte helfen und hat deshalb einen Ganzkörperanzug entworfen, mit dem Obdachlose sich besser schützen können gegen die fiese Kälte und auch gegen Nässe. Das wasserdichte und warme Kleidungsstück hat einen Reißverschluss bis zum Boden, ähnlich wie ein Schlafsack, damit man bequem rein und raus kommt. Eine sehr große Kapuze spendet Schutz auch gegen Licht, da Obdachlose oft in der Nähe von Laternen schlafen. Hals und Brust werden durch einen eingenähten Schal gewärmt. Und auch an zwei große Taschen hat der Designer gedacht. Tagsüber wird das Ganze zusammengerollt und in einen Rucksack gesteckt. Viele Teile des Anzugs sind übrigens aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Mehr als 6 000 Anzüge wurden in Timmers kleiner Fabrik in Enschede bereits genäht und an Menschen ohne festen Wohnsitz verteilt.