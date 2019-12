Danke sagen auf amerikanische Art

Anzeige

In den USA feiern die Menschen diesen Donnerstag ein großes Fest: Thanksgiving. Auf Deutsch bedeutet das Wort so viel wie „Dank sagen“. Und genau das wollten die sogenannten Pilgerväter auch tun. Sie waren 1620 mit ihrem Schiff „Mayflower“ von England nach Amerika gesegelt – auf der Suche nach einer neuen Heimat. Als die Siedler nach der langen Seereise endlich ankamen, feierten sie mit den Einheimischen ein Fest. Diese brachten Mais, Kürbisse, Kartoffeln und Truthähne mit.

Die Familie trifft sich

All das wird noch heute an Thanksgiving gegessen. Die Amerikaner erinnern jedes Jahr am vierten Donnerstag im November an ihre Vorfahren. Sie feiern mit ihren Familien, laden zu dem Fest aber oft auch gute Freunde ein. Sie schauen sich gemeinsam im Fernsehen Sport und die Rede des Präsidenten an.Der jetzige Präsident Donald Trump hat dieses Mal Truthahn „Drumstick“ vor dem Kochtopf gerettet. Jedes Jahr werden im Weißen Haus, dem Regierungssitz des Präsidenten, der Thankgiving-Truthahn und sein Stellvertreter gekürt. Diese dürfen anschließend auf einem Bauernhof leben, bis sie eines natürlichen Todes sterben.Die Tradition ist schon sehr alt. Schon Abraham Lincoln, der im 19. Jahrhundert Präsident war. soll einen Truthahn begnadigt haben. Und John F. Kennedy begnadigte 1963 einen Truthahn. Der nationale Truthahnverband hatte den Vogel an das Weiße Haus zum Essen geschickt. Kennedy ließ aber ausrichten, dass er ihn am Leben lassen würde. Doch nicht jeder Präsident machte das so. Erst George Bush führte 1989 das Begnadigungsritual ein.