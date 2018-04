Das Abi hat begonnen

Tausende Schüler machen gerade Abitur. Das Wort kommt aus dem Lateinischen und heißt soviel wie „weggehen“. Schüler, die am Ende des Gymnasiums angekommen sind, verlassen mit dem Abi die Schule. Und zwar nach der 12. oder nach der 13. Klasse, je nachdem, wie das auf der jeweiligen Schule geregelt ist. Fürs Abi müssen sie ganz schön büffeln, denn schließlich geht es um viel. Immer mehr Schüler entscheiden sich für das Abitur. Das ist der höchte Schulabschluss in Deutschland. Wer es besteht, hat damit auch die Erlaubnis, an einer Hochschule zu studieren. Muss er natürlich nicht. Genausogut kann er mit dem Abitur eine Berufsausbildung machen. Zuerst sind die schriftlichen Prüfungen in den Hauptfächern dran.

Büffeln, büffeln, büffeln

Da heißt es dann für einige Stunden: höchste Konzentration. Vieles von dem, was man gelernt hat, muss jetzt aufs Papier. Einige Wochen später kommen die mündlichen Prüfungen. Dazwischen rauchen nochmal ordentlich die Köpfe. Für die Schüler ist es eine spannende, aber auch ganz schön anstrengende und nervenaufreibende Zeit. In diesem Jahr haben sich viele Abiturienten beim Kultusministerium (von diesem Ministerium werden die Prüfungsfragen ausgegeben) in Baden-Württemberg beschwert. Sie fanden die Englisch-Prüfungen zu schwer. Weil die Englischnote jetzt eventuell nicht so ausfällt, wie erwartet, sind viele Schüler richtig sauer, denn für manche Studiengänge, z. B. Medizin, braucht man ein Einser-Abi.