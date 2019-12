Das All bekommt eine Müllabfuhr

Anzeige

Dass wir auf der Erde ein riesiges Müllproblem haben, ist bekannt. Überall platzen die Deponien aus den Nähten und im Meer haben sich kilometerlange Teppiche aus Abfall gebildet. Doch das ist nicht alles. Auch im Weltall sammelt sich immer mehr Müll an. Rund 20 000 große Metallobjekte, hunderttausende kleine Schrottteile und Millionen winzige Lackblättchen sausen mit einer riesigen Geschwindigkeit durchs All. Sie stammen von kaputten Satelliten. Manche legen bei ihrem Weg um die Erde rund 25 000 Kilometer in der Stunde zurück. Wenn die Teile auf eine Weltraumstation oder auf einen funktionierenden Satelliten treffen, ist das sehr gefährlich. An der internationalen Raumstation ISS gibt es bereits mehrere dieser Einschläge.

Künftig mehr Abfall

Die Experten der Europäischen Weltraumorganisation ESA haben deshalb ein neues Projekt in Angriff genommen. Sie bauen ab sofort mit einer neuen Firma aus der Schweiz die erste Müllabfuhr fürs Weltall. Ab 2025 soll das Kommando „Clear-Space-1“ seine Arbeit aufnehmen. Und das funktioniert dann so: Eine Raumsonde mit vier Greifarmen wird sich Metallreste schnappen und sie in die Erdatmosphäre bringen. Dort verglühen die Teile dann. Das Projekt ist vor allem deshalb so wichtig, weil der Müll künftig wahrscheinlich weiter zunimmt – durch den Weltraumtourismus und neue Satelliten. Die Mitarbeiter des Kontrollzentrums der ESA können schon jetzt nicht mehr jeden Zusammenstoß verhindern. Dabei beobachten sie die Schrottteile ganz genau und verändern zum Beispiel die Laufbahn der Satelliten kurzzeitig.