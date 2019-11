Das-Auto-ist-seine-Bühne

Anzeige

Uwe Baltner muss jeden Tag 38 Kilometer mit dem Auto bis zu seiner Arbeit fahren. Beim Autofahren kann man Radio oder ein Hörbuch hören, nachdenken oder sich über Stau und rote Ampeln ärgern. Man kann aber auch singen. Singen ist gesund, es macht gute Laune und ist gut fürs Immunsystem. Allerdings hat man im Auto meistens niemanden, der mitsingt oder noch weniger: jemanden, der zuhört. Uwe Baltner singt auch. Und zwar jeden Tag. Und damit er im Auto auch Zuhörer hat, filmt er sich dabei und stellt die Filmchen dann auf Instagram. Seine Fans lieben ihn. Der 56-Jährige hat mehr als 500 000 Follower.

Von Rap bis Rock

Sobald Uwe morgens in seinem knallblauen kleinen Fiat sitzt, geht’s los. Dann legt er alle möglichen Lieder auf und rappt und rockt dazu in allen Tonlagen. Dass er die Töne nicht immer ganz trifft, scheint die Fans nicht zu stören. Sie freuen sich täglich über neue Songs, die aus seinem Cockpit zwischen seinem Wohnort in Backnang bis nach Leonberg (bei Stuttgart) auf Instagram landen. Auch wenn Uwe nicht gerade als ganz großes Gesangstalent gilt: Vielleicht ist genau das etwas, das die Leute mögen. Weil es eben genau so klingt, wenn jemand einfach drauflos singt. Es könnte sein, dass er deshalb so gut ankommt, weil er einer von uns ist. Nicht ein großer Star irgendwo weit weg und unerreichbar, sondern mitten unter uns, ein ganz normaler Typ mit einer ganz normalen Stimme. Er singt englisch, deutsch, afrikanisch und singt sogar Lieder mit, die eigentlich von Frauenstimmen gesungen werden. Und eines zeichnet ihn ganz besonders aus: Er ist immer gut gelaunt.