Das geheime Volk

Viele Menschen glauben, dass es in Zeiten des Internets auf der Welt kaum noch Geheimnisse gibt. Egal; wer wo unterwegs ist, wenn ihm etwas auffällt, wird es sofort auf den persönlichen Seiten wie Facebook, Instagram oder ähnliches veröffentlicht. Doch es gibt einige Flecken auf der Erde, die unbekannt sind. Sie sind auch so gefährlich, dass man sich ihnen nicht nähern sollte. Zum Beispiel die indische Insel North Sentinel. Dort leben rund 150 Menschen, sie gehören zum Volk der Sentinelesen. Die Ureinwohner lassen niemanden an sich heran, man sagt deshalb auch, sie seien eines der letzten unkontaktierten Völker der Erde. Menschen also, die noch keinen Kontakt zur Außenwelt hatten.

Töten mit Pfeil und Bogen

Sie töten jeden, der sich ihnen nähert. Obwohl er sich dieser Gefahr bewusst war, hat ein Mann aus Amerika neulich versucht auf die Insel zu kommen. Er wollte den Ureinwohnern von Gott erzählen und sie zum Christentum bekehren. Beim Versuch, sich der Insel mit einem Kajak zu nähern, kam er ums Leben. Die Ureinwohner haben ihn mit Pfeil und Bogen beschossen und wahrscheinlich getötet. Fischer, die den Amerikaner mit ihrem Boot in die Nähe der Insel brachten, haben dies beobachtet. Dass die Ureinwohner den Kontakt zu anderen meiden, hat wohl einen einfachen Grund: Sie wollen nicht, dass ihr Leben von anderen verändert wird oder dass Krankheiten auf die Insel eingeschleppt werden, die sie nicht heilen können. Da die Sentinelesen im Urwald leben, kann man sie auch aus der Luft nur selten sehen. Und so ist kaum etwas über sie bekannt.