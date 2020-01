Das letzte Mal Gassi gehen

Anzeige

Ein Haustier zu haben, kann etwas Wunderbares sein. Kaninchen, Meerschweinchen, Katze oder Hund. Für Kinder und Erwachsene wird ein Haustier im Laufe der Zeit zu einem richtigen Familienmitglied. Wenn Kinder von der Schule kommen und von ihrem Hund begrüßt werden oder die Katze sich zum Schmusen abends auf der Couch an Herrchen oder Frauchen kuschelt, ist das sehr schön. Tiere sind treue Begleiter. Hat mein eines, dann fragt man sich oft, wie es vorher ohne war.

Altersheim für Fellnasen

Wenn Tiere alt sind, können sie schwach und gebrechlich werden und allerhand Krankheiten bekommen, an denen sie sterben. Für die Halter ist das sehr traurig und ein großer Verlust. Schlimm ist auch, dass die Tiere dann oft sehr leiden und starke Schmerzen haben. Um vor allem Hunden die letzte Zeit ihres Lebens so angenehm wie möglich zu machen, gibt es die Möglichkeit, sie in ein Hunde-Hospiz zu bringen. Das sind Einrichtungen, in denen man sich in den letzten Tagen und Wochen ganz besonders liebevoll um die kleinen Fellnasen kümmert. Sie werden rund um die Uhr umsorgt und bekommen entsprechende medizinische Versorgung. Hundebesitzer können das zu Hause oft nicht leisten und brauchen Hilfe. Wenn die Hunde noch raus können, gehen die Pfleger mit ihnen spazieren oder beschäftigen sich anderweitig mit ihnen. Kranke Hunde brauchen viel mehr Aufmerksamkeit, deshalb ist es wichtig, ständig für sie da zu sein. Manche Hunde bleiben nur ein paar Tage, manche sogar mehrere Jahre. Denn es gibt auch Einrichtungen, die sind Hospiz und Tier-Altersheim zugleich.