Daten-wertvoll-wie-Gold

Die Chinesen haben in der Provinz Guizhou einen gigantischen Bunker gebaut. Durch fünf riesige Metalltore gelangt man in das Innere. Sicherheitsroboter bewachen die Eingänge. Die Stollen, die tief in den Berg hineingebaut wurden, sind strengstens bewacht. Drohnen, die über dem Gebiet kreisen, kriegen alles mit, was um den Bunker herum passiert. Doch was befindet sich in den Tunnels so Geheimnisvolles? Hier werden Millionen, Trillionen und noch mehr Daten aufbewahrt. Hinter den großen Toren lagern mehr als 300 000 Computer-Server. Was bei uns der Messenger-Dienst Whats-App ist, ist bei den Chinesen „WeChat“.

Riesiges Datenlager

„WeChat“ hat mehr als eine Milliarde User. Sämtliche Daten, die diese User so durch die Gegend schicken, landen auf diesen Servern. Denn irgendwo müssen die Daten ja schließlich hin. Warum aber gerade in Guizhou, eine der ärmsten Gegenden Chinas? In dieser Region mitten in den Bergen herrschen angenehme kühle Temperaturen. Die Server sind geschützt im Gestein und es besteht keine Gefahr, dass sie überhitzen. Außerdem kostet das Betreiben der Server viel Strom und den gibt es dort günstig aus Wasserkraftwerken. Ein weiterer Grund für den Standort ist, dass es dort so gut wie keine Erdbeben gibt. Den Namen Guizhou kann man sich schon mal merken, denn die Provinz ist auf dem besten Weg, das größte Datenlager der Welt zu werden. Denn viele große Firmen, darunter auch Apple und Huawei, wollen hier ihre Daten in Zukunft sicher „verbuddeln“.