Der-Bundestag-feiert-Geburtstag

Heute vor 70 Jahren war für die Bürger der Bundesrepublik Deutschland ein wichtiger Tag: Sie wählten zum ersten Mal den Deutschen Bundestag. Diese Wahl war für die Deutschen etwas ganz Besonderes. Sie war nämlich frei und geheim. Das heißt, die Menschen konnten selbst entscheiden, wem sie ihre Stimme geben. Das war in den Jahren zuvor nicht möglich. In dieser Zeit, die man Nationalsozialismus nennt, waren in Deutschland nämlich Politiker an der Macht, die alles, was im Land geschah, bestimmten. Es gab nur eine Partei und deshalb auch keine freien Wahlen. Auch in vielen anderen Dingen konnten die Menschen keine freie Entscheidung treffen. In Deutschland herrschte also eine Diktatur.

Freie Wahl

Das änderte sich nach dem Zweiten Weltkrieg. Drei der vier Siegerstaaten ließen nach dem Krieg ein Gesetz für die Bundesrepublik entwerfen, das Grundgesetz. In diesem wurden die Regeln festgelegt, nach denen die Menschen im Land zusammenleben sollten. Darin stand auch, dass Wahlen künftig unter anderem frei und geheim sein sollten. Das Grundgesetz, das noch heute das wichtigste Gesetz in Deutschland ist, trat wenige Wochen vor der ersten Bundestagswahl in Kraft. Die Wahlbeteiligung war mit fast 80 Prozent riesig und die Parteien lagen nahe beieinander. CDU, FDP und die Deutsche Partei, die es heute nicht mehr gibt, regierten gemeinsam, obwohl die SPD die zweitmeisten Stimmen bekommen hatte. Konrad Adenauer wurde von den Regierungsparteien mit einer Stimme Mehrheit zum ersten Bundeskanzler gewählt.