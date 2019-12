Der Preis für Gummibärchen steigt

Anzeige

Für alle, die Gummibärchen lieben, ist das eine schlechte Nachricht: Sie sind im Moment ganz schön teuer. Der Grund dafür erscheint auf den ersten Blick ziemlich seltsam. Der Preis ist gestiegen, weil in China vor Monaten die Afrikanische Schweinepest ausgebrochen ist. Über eine Million Tiere wurden dort bereits getötet, und der Bestand schrumpft immer weiter. Jetzt kaufen die Chinesen in Europa Schweinefleisch, unter anderem in Deutschland. Die große Nachfrage führt dazu, dass es auch bei uns immer weniger Schweinefleisch und andere tierische Produkte wie Gelatine gibt. Gelatine aber verwenden viele Firmen für die Herstellung von Gummibärchen. Experten glauben, dass der Preis nicht so schnell sinkt.

Afrikanische Schweinepest

In China wurde im vergangenen Mai zum ersten Mal die Afrikanische Schweinepest festgestellt. Die Krankheit ist für Schweine hoch ansteckend und tödlich. Für Menschen ist sie ungefährlich. Wie der Name sagt, stammt diese Pest eigentlich aus Afrika. Doch sie kam durch den Reiseverkehr in andere Länder. Die Afrikanische Schweinepest ist im Moment nicht nur in China ein großes Problem, sondern auch in Europa. In Polen gab es bereits mehrere Fälle, nur rund 40 Kilometer von Deutschland entfernt. Die Bauern dort sind nun in großer Sorge. Wenn auch ihre Schweine die Pest bekommen würden, müssten sie ihre gesamte Zucht töten lassen. Damit sich die Krankheit nicht ausbreiten kann, werden nämlich immer alle Tiere rund um ein betroffenes Schwein eingeschläfert.