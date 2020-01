Die-Bahn-hat-eine-neue-Stimme

Anzeige

Wenn man auf einem Bahngleis steht und die Ansagen hört, dann könnte man meinen, dass in irgendeinem Büro im Bahnhof jemand sitzt und in ein Mikrofon spricht. Doch weit gefehlt. Heutzutage sitzt niemand noch irgendwo und sagt gerade „Achtung, auf Gleis drei fährt gleich der Regionalzug XYZ ein“. Genau genommen ist dieser Satz wahrscheinlich nicht einmal so gesagt worden. Er wurde einfach aus einzelnen Silben und Worten zusammengesetzt. Und zwar von einem Computerprogramm. Dass Sätze wie dieser aus den Lautsprechern der Bahnhöfe tönen, ist das Ergebnis einer langen Arbeit. Schon die Suche nach einer Stimme ist sehr aufwendig. Die Deutsche Bahn suchte im vergangenen Jahr eine neue Stimme für die Ansagen in den Bahnhöfen. Sie lud dafür hunderte Frauen und Männer zu einem Casting ein. Sie mussten Sätze sprechen, während um sie herum die Geräuschkulisse von einem Bahnsteig eingespielt wurde. So wollte die Bahn herausfinden, welche Stimme sich gegen die vielen Geräusche am besten durchsetzt. Das Ergebnis: Die Stimme des Berufssprechers Heiko Grauel eignet sich am besten.

60 Stunden Tonstudio

Heiko Grauel ist künftig also auf den 5.700 Bahnhöfen in Deutschland zu hören. In rund 60 Stunden sprach der 45-Jährige in einem Tonstudio etwa 14.000 oft völlig bahnuntypische Sätze, die auf einer Datenbank gespeichert wurden. Die Wörter können nun mit einem neuen Programm in Laute und Silben getrennt und beliebig neu zusammengesetzt werden. So wird zum Beispiel aus „Restliche Kräuter grob abzupfen“ irgendwann vielleicht auch „Achtung auf Gleis drei fährt …“.