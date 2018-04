Die Blutsauger sind wieder aktiv

Wer hat eigentlich behauptet, dass Vampire nur in Geschichten vorkommen und es sie in Wirklichkeit gar nicht gibt? Pustekuchen – es gibt sie! Gerade treiben sie sich besonders gerne in Wäldern und auf Wiesen rum. Die winzig kleinen Blutsauger sitzen auf Grashalmen oder im Laub und warten. Kommt ein Mensch oder ein Tier vorbei, krallen sie sich mit ihren acht Beinen an Hose, Fell oder Haut fest. Ihr ahnt es sicher schon: Gemeint sind Zecken, die besonders jetzt im Frühjahr und den ganzen Sommer über unterwegs sind.

Gründlich untersuchen

Hat eine Zecke ein geeignetes Plätzchen gefunden, sticht sie mit ihrem Stechrüssel zu und bedient sich am Blut des Menschen oder des Hundes. Auch Pferde und Katzen sind beliebte Zecken-Opfer. So ein Zeckenstich tut zwar in der Regel nicht weh, kann aber ganz schön gefährlich sein und Krankheiten übertragen, die alles andere als harmlos sind: Sie heißen FSME und Borreliose. Das Gute: Menschen können sich gegen FSME impfen lassen. Das Schlechte: gegen Borreliose nicht. Hier können nur Antibiotika helfen. Deshalb: Am besten im Wald und auf der Wiese immer lange Hosen oder lange Strümpfe tragen und am Abend die Haut von Kopf bis Fuß gründlich absuchen. Gerne hocken die kleinen Biester in den Kniekehlen, zwischen den Zehen oder auch hinterm Ohr. Und sollte euch (oder euer Haustier) mal ein Mini-Vampir erwischt haben: Mit einer speziellen Zeckenkarte oder einer Pinzette kann man die durstigen Tierchen gut entfernen. Dabei muss man darauf achten, in jedem Fall auch das ganze Tier rauszuziehen. Wenn die Stelle rot wird und anschwillt, dann solltet ihr unbedingt eurem Arzt einen kurzen Besuch abstatten. Sicher ist sicher.