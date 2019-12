Die Briten wählen neue Regierung

Anzeige

Heute ist in Großbritannien ein wichtiger Tag: Die Bürger wählen in England, Wales, Schottland und Nordirland eine neue Regierung. Von 8 bis 23 Uhr sind die Wahllokale geöffnet, deshalb ist auch erst morgen im Laufe des Tages mit einem Endergebnis zu rechnen. Dieses wird aber mit Spannung erwartet. In Großbritannien gibt es ja ein großes Thema: Die Briten haben sich entschieden, aus der Europäischen Union auszutreten. Den britischen Exit, kurz Brexit genannt, will der derzeitige Premierminister Boris Johnson von der konservativen Partei Tories so schnell wie möglich umsetzen. Verhindern kann dies nur Jeremy Corbyn. Er ist der Kandidat der Labour Partei und will neuer Premierminister werden.

Parlament mit zwei Kammern

In Großbritannien gibt es das relative Mehrheitswahlrecht. Das bedeutet, dass nur der Kandidat als Abgeordneter ins Parlament einziehen kann, der in seinem Wahlkreis die meisten Stimmen erhält. Die Stimmen für die anderen Kandidaten verfallen. Für die beiden großen Parteien – Tories und Labour Party – ist das von Vorteil, denn sie erringen in der Regel die meisten Stimmen und stellen so mit ihren Politikern den größten Teil der Parlamentsabgeordneten. Das Parlament besteht aus dem Unterhaus und dem Oberhaus. Das Unterhaus, House of Commons genannt, ist das wichtige Parlament. Die Kandidaten hier wählen den Premierminister und kontrollieren die Arbeit der Regierung. Die Mitglieder des Oberhauses (House of Lords) sind Adelige. Sie überprüfen die vom Unterhaus beschlossenen Gesetze und schlagen Änderungen oder neue Gesetze vor.