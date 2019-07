Die-Erde-ist-erschöpft

Anzeige

Wir brauchen Wasser, um uns zu waschen. Wir brauchen Kohle und Öl, um Auto zu fahren oder um zu heizen. Wir brauchen Holz, um Möbel zu bauen. Wir fangen Fische und andere Tiere, um sie zu essen. All diese wertvollen Rohstoffe bietet uns die Natur. Man nennt sie auch Ressourcen, was so viel wie „natürlich vorhandener Bestand“ bedeutet. Die schlechte Nachricht: Diese Vorräte gehen immer weiter zurück. Eine Organisation errechnet jedes Jahr, wann die Menschen die Ressourcen, die jedes Jahr ohne Probleme nachwachsen, aufgebraucht haben. Dieser Tag war gerade. Vor 20 Jahren lag das Datum noch im Oktober. Das bedeutet, dass wir viel zu viele der Ressourcen verbrauchen, bevor die Natur sie wieder „auffüllen“ kann.

Erdüberlastungstag

Die Fachleute nennen diesen Tag „Erdüberlastungstag“. Sie untersuchen hierfür den Verbrauch von Holz, Fischbeständen und Ackerland, den CO2-Ausstoß und Flächenverbrauch und errechnen einen Durchschnittswert für alle Länder. Der Verbrauch ist von Land zu Land unterschiedlich. In dem arabischen Land Katar wäre der Erdüberlastungstag bereits nach 42 Tagen erreicht, in Indonesien erst nach 342 Tagen. Auch Deutschland treibt den Schnitt stark nach oben. Experten sagen, wenn jeder so leben würde wie die Deutschen, bräuchte man drei Erden. Aber es geht noch schlimmer: Die Amerikaner verbrauchen so viele Ressourcen, dass eigentlich fünf Erden vonnöten wären. Dass unsere eine Erde nicht schon vollständig zusammengebrochen ist, liegt nur daran, dass in armen Ländern nicht so viele der natürlichen Vorräte verbraucht werden.