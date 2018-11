Die Minister laufen weg

Anzeige

In Großbritannien hat es ein politisches Erdbeben gegeben. Innerhalb von wenigen Stunden traten mehrere Minister und Staatssekretäre von ihrem Amt zurück. Der Grund ist der Brexit, beziehungsweise wie er organisiert werden soll. Das Wort „Brexit“ steht für „Britischer Exit“ und bedeutet, dass die Briten aus der Gemeinschaft der Europäischen Union aussteigen wollen. Dies wurde vor Monaten nach einer Volksabstimmung beschlossen. Danach stellte Premierministerin Theresa May mit Experten einen Plan auf, wie der Austritt am besten ablaufen sollte. Dieses Papier hat sie gerade der Regierung zur Abstimmung vorgelegt. Dann passierte etwas Komisches. Erst stimmte die Mehrheit der Politiker zu, doch dann trat ein Minister nach dem anderen zurück.

May hat ein Problem

Warum? Sie sagen, man habe den Menschen vor der Abstimmung vieles versprochen, damit sie für den Brexit stimmen. Das sei aber gar nicht umgesetzt worden. Auch viele ihrer Kollegen sind dieser Meinung. Einige verlangen sogar, dass Theresa May als Premierministerin zurücktritt. Weil sie das aber nicht freiwillig möchte, planen ihre politischen Gegner ein Misstrauensvotum. Dieses wird gestellt, wenn einige Volksvertreter der Meinung sind, dass jemand in der Regierung keine gute Arbeit macht. Sie entziehen diesem also ihr Vertrauen und sprechen ihm ihr Misstrauen aus. Danach stimmen sie darüber ab, ob er zurücktreten muss. Theresa May muss ihren Plan für den Brexit nun auch von allen Politikern im

Parlament, in Deutschland wäre das der Bundestag, absegnen lassen. Auch hier wollen jedoch viele „Nein“ sagen.