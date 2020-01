Diebe-stehlen-im-Wald-Holz

Anzeige

Bei einem Spaziergang durch den Wald sieht man oft aufgestapelte Baumstämme am Wegesrand liegen. Die Waldbesitzer lagern die Stämme dort nach dem Fällen zum Trocknen. Bis das Holz so trocken ist, dass es zu Möbeln weiterverarbeitet oder als Brennholz genutzt werden kann, vergehen oft ein paar Jahre. Manche Menschen denken, der Wald sei so etwas wie ein Selbstbedienungsladen, in dem man einfach mitnehmen kann, was man so braucht. Immer wieder kommt es vor, dass jemand Holz aus dem Wald klaut, um damit den Kamin zu Hause zu befeuern. Brennholz ist teuer und wer einen Holzofen hat, muss das Holz rechtzeitig vor Winterbeginn kaufen und im Keller oder Schuppen lagern. Es einfach aus dem Wald mitgehen lassen, geht natürlich gar nicht. Es gibt auch Menschen, die Holz aus dem Wald schleppen, um es zu verkaufen oder weiterzuverarbeiten.

Baumstapel mit GPS-Sender

Weil es immer häufiger zu Diebstählen kommt und die Holz-Diebe im Wald nur selten erwischt werden, hat man sich etwas ausgedacht. Zwischen den Baumstämmen liegen nun immer öfter GPS-Sender. Der Sender ist nicht größer als eine Streichholzschachtel und wird in größeren Holzstapeln so versteckt, dass er kaum auffällt. Sobald also jemand einen Baumstamm bewegt, piepst der GPS-Sender und schickt sogleich ein Alarmsignal aus. Der Holz-Eigentümer weiß dann ganz genau Bescheid, wenn sich jemand verbotenerweise an seinem Holz zu schaffen macht und wo sich der Dieb gerade befindet. Ganz schön schlau also. Das wäre doch auch eine gute Idee, um Dieben auf die Spur zu kommen, die wertvolle Kunstwerke stehlen. Oder?