Drei Jahre ohne Geld und Handy

Werkzeug, Schlafsack, Unterwäsche und Zahnbürste. Das ist alles, was ein Handwerker dabei haben darf, wenn er auf Wanderschaft geht. Nach ihrer Ausbildung entscheiden sich manche Zimmerleute, Elektriker, Bäcker oder Köche, für drei Jahre „auf die Walz“ zu gehen, wie es im Volksmund heißt. Nicht mit dem Zug, Bus oder Fahrrad, sondern zu Fuß oder per Anhalter ziehen sie alleine durchs Land. Unterwegs suchen sie sich eine Bleibe zum Schlafen und Arbeiten. Zimmerleute heuern zum Beispiel bei einem Zimmereibetrieb an und helfen dort beim Ausbau von Dachstühlen. Dafür bekommen sie freie Mahlzeiten und ein warmes Bett. Nach Tagen oder Wochen ziehen sie weiter. Die Walz ist für viele junge Leute ein großes Abenteuer. Aber sie will auch gut überlegt sein. Denn es gibt strenge Regeln. Ohne Geld und ohne Handy streift der Wanderer umher und darf in dieser Zeit nicht in seinen Heimatort zurückkehren – nicht mal zu Weihnachten.

Handwerker tippeln

Unterwegs ist das Tragen einer bestimmten Kleidung Pflicht: Ausgerüstet mit Hut und Wanderstab wird eine Hose mit weit ausgestelltem Bein aus Leder oder Cord getragen, dazu eine Weste und ein Jackett – alles in Schwarz. Der Wandersmann muss unter 30 Jahre alt, kinderlos und nicht verheiratet sein. Wozu das alles? Auf der Walz lernt der Handwerker neue Städte kennen, andere Menschen und Arbeitsweisen. Nach drei Jahren kommt er nach Hause zurück – mit viel Lebenserfahrung im Gepäck. Im Mittelalter war die „Tippelei“, wie die Walz auch noch genannt wird, für einen Handwerker teilweise sogar Pflicht.