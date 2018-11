Echtes Haus aus Lego

Anzeige

Was kann man mit 21 weißen Legosteinen bauen? Klingt jetzt nicht sooo spannend, meint ihr? In Billund in Dänemark haben Architekten aus eben diesen 21 weißen Legosteinen ein riesiges Lego-Haus gebaut. Zugegeben, die Steine waren etwas größer als die, die sich bei euch zu Hause in der Legokiste tummeln. Sieben Jahre dauerte der Bau des Hauses, in dessen Inneren es fast alles gibt, was man aus Lego überhaupt bauen kann. Das neue Erlebnismuseum ist einzigartig auf der Welt. Wenn man das Gebäude betritt, weiß man auch sofort, warum der Bau so lange dauerte: Für viele Jahre war dieser Ort ein einziges riesiges Spielzimmer, in dem die Legobauer täglich Tausende von Legosteinen zu fantastischen Objekten zusammengesetzt haben.

Zum Bauklötze staunen

Insgesamt 25 Millionen Spielsteine wurden in riesige Dinos, ganze Städte, Berge, Wiesen, Fußballstadien, Flughäfen, Fahrzeuge, Figuren und Tiere verbaut. Das Haus in Bilund, wo die Steine vor 80 Jahren erfunden wurden, ist für kleine und große Lego-Architekten offen. In einem Ausstellungsbereich kann man Bauklötze…, nein: Legoklötze staunen und sich wundern, was mit den kleinen bunten Steinen, die auf der ganzen Welt so beliebt sind, alles möglich ist. In einer Erlebniszone können die Besucher selbst mit Lego bauen. Sogar so mancher Erwachsener ist plötzlich ganz begeistert und vergisst beim Legobauen die Zeit. In einer historischen Sammlung kann man die allerersten Legosteine und die Geschichte der Legospiele bewundern.