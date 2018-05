Ehrentag für die Feuerwehr

Wenn es brennt, dann ruft man –ganz klar – die Feuerwehr. Doch das ist längst nicht die einzige Notsituation, in der die Männer und Frauen in ihren roten Fahrzeugen helfen. Sie kommen auch bei Unfällen, Überschwemmungen und immer dann, wenn Menschen oder Tiere gerettet oder irgendwelche Dinge geborgen werden müssen. Das kann die Katze sein, die nicht mehr vom Baum kommt oder das Kind, das mit dem Kopf im Kochtopf feststeckt oder das Auto, das in den Fluss gestürzt ist. Die Aufgaben der Feuerwehr sind in jedem Land unterschiedlich geregelt, doch es gibt vier Aufgaben, die für alle gelten: Retten, Löschen, Bergen und Schützen. Um zu zeigen, wie wichtig die Arbeit der Feuerwehr ist, gibt es den Internationalen Tag der Feuerwehrleute.

Tod im Einsatz

Er findet jedes Jahr am 4. Mai statt. Der Grund hierfür ist sehr traurig. Am 4. Januar 1999 kamen in Australien bei einem Einsatz vier Feuerwehrmänner ums Leben. Sie verbrannten in ihrem Einsatzfahrzeug. Um sie zu ehren und daran zu erinnern, wie gefährlich der Job ist, beschloss man, den Internationalen Tag der Feuerwehrleute einzuführen. Als Datum wurde der heutige Todestag des heiligen Florian bestimmt. Er ist nämlich der Schutzpatron der Feuerwehrleute, weshalb diese oft auch als Floriansjünger bezeichnet werden. Bei einem Einsatz lautet der Funkname für die Einsatzwagen außerdem „Florian“, jeweils gefolgt von der Fahrzeugnummer oder dem Ortsnamen. Der heilige Florian war ursprünglich ein Offizier in der römischen Armee und für die Feuerbekämpfung zuständig. Er wurde vor ungefähr 1 700 Jahren getötet, weil er sich zum Christentum bekannte und anderen Christen half. floh