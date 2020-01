Ein-bekannter-Nobelpreisträger

Anzeige

Wer zu einem bestimmten Thema etwas Außergewöhnliches geleistet hat, bekommt ihn vielleicht: einen Nobelpreis. Doch so wichtig die Auszeichnung auch ist, die Preisträger kennen die meisten Menschen nicht. Oft ist es sogar so, dass die Namen der Nobelpreisträger eines Jahres kurz nach der Verleihung schon wieder vergessen sind. Oder weißt du noch, wie der aktuelle Träger des Friedensnobelpreises heißt? Oder wer den für Literatur oder Medizin bekommen hat? Doch in folgendem Fall ist das anders. Diesen Dienstag hätte ein Mann Geburtstag, der auch lange nach seinem Tod noch bekannt ist: Albert Schweitzer. Er wurde 1875 im Elsass geboren und war ein berühmter Arzt, Buchautor sowie Theologe und Musiker. Er bekam viele Auszeichnungen. Unter anderem den Friedensnobelpreis.

Albert Schweitzer half Kranken in Afrika

Albert Schweitzer setzte sich für Menschen ein, die an einer damals ganz schlimmen Krankheit litten. Sie hatten Lepra. Bei dieser Krankheit sterben unter anderem die Nerven ab. Die Betroffenen verlieren dadurch meist das Gefühl für Wärme, Kälte oder Schmerz. Wenn sie sich verletzen, merken sie dies daher nicht. Die Wunden können sich stark entzünden, sodass die Menschen sehr krank werden. Früher starben sie in der Regel daran, heute ist Lepra meist heilbar. Albert Schweitzer kümmerte sich um Lepra-Kranke in Afrika. Sie hatten kein Geld für eine Behandlung. Er baute für sie ein Krankenhaus und finanzierte alles mit Spenden und seinen Einnahmen als Autor und Musiker.