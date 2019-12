Ein Freitag für Schnäppchenjäger

Anzeige

In den USA ist dieser Freitag ein besonderer Freitag. Er heißt „Black Friday“, also Schwarzer Freitag, und fällt immer auf den Tag nach Thanksgiving, dem amerikanischen Erntedankfest. Viele Amerikaner haben frei und nutzen den Tag, um die ersten Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Und damit sie besonders viel kaufen, gibt es in den Geschäften tolle Angebote. Auch bei uns ist der „Black Friday“ inzwischen sehr beliebt. Schon seit Tagen hört und liest man überall von den Schnäppchen am „Black Friday“. Und überall weisen Plakate auf ihn hin. Doch manche verwechseln den Tag mit dem Börsenkrach in New York im Oktober 1929. Damals brachen an der Börse in den USA die Preise für die Aktien ein.

Zwei Black Fridays

Damals hatten zuvor viele Amerikaner jahrelang Aktien gekauft. Plötzlich wurde ihnen klar, dass ihr Geld hier gar nicht so sicher angelegt ist und sie verkauften die Wertpapiere. Da dies viele Menschen auf einmal machten, fiel der Preis der Aktien und die Menschen verloren jede Menge Geld. Auch Firmen machten Verluste und mussten Angestellte entlassen. Bei uns heißt dieser Tag ebenfalls Schwarzer Freitag, in Amerika aber Schwarzer Donnerstag. Das hat mit der Zeitverschiebung zu tun. Während in Europa zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs bereits der Freitag begonnen hatte, war in New York noch Donnerstag. In Sachen Schnäppchenjagd gibt es übrigens noch einen anderen Wochentag: Der Cyber Monday. Er findet immer am Montag nach dem Black Friday statt, also nächsten Montag. Online-Händler bieten Schnäppchen im Internet an.