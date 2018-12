Ein Lichtermeer vorm Haus

Anzeige

Schneemänner, die in allen Farben blinken, Rentiere aus Lichterketten und eine quietsch-bunte, leuchtende Eisenbahn – vielleicht ist es, weil sein Dorf Hellendorf heißt, vielleicht macht er es auch nur, weil er anderen Menschen eine Freude machen will: Jedes Jahr zur Weihnachtszeit verwandelt sich der Vorgarten von Wilhelm Balke in Hellendorf, im Norden Deutschlands, in eine leuchtende Lichterlandschaft. „Die Kinder fragen schon immer, wann es wieder leuchtet“, sagt der Mann. Immer wieder lässt er sich für seine aufwendige Weihnachtsdeko etwas Besonderes einfallen. Sogar ein bunter Wasserfall aus Licht rauscht an einer Hauswand herunter. Jeden Tag um 17 Uhr aktivieren Zeitschaltuhren die Lichterpracht. Bis 22 Uhr sind dann immer mal wieder Autos und Fußgänger auf dem Postdamm unterwegs. „Manchmal wird die Straße zum Pilgerweg“, sagt Wilhelm Balke.

LEDs sparen Storm

Vor fast zwölf Jahren haben Balke und seine Frau erstmals einige wenige leuchtende Weihnachtsdekoratio­nen in den Garten gestellt. Als das kinderlose Paar bemerkte, wie sehr sich vor allem Kinder über die leuchtenden Weihnachtsbilder freuten, haben sie im Jahr darauf noch einiges dazugestellt. Inzwi­schen hat Wilhelm Balke in sei­nem Keller viel mehr vorrätig, als er draußen präsentiert. Er will immer mal wieder etwas anderes zeigen, „und zu bunt soll es auch nicht wer­den“, sagt er.

Während des ganzen Jahres ist er auf der Suche nach besonderen weihnachtlichen Lichteffekten. Wenn Versteigerungen im Inter­net laufen, ist er dabei, allerdings nicht um jeden Preis. Nach und nach rüstet Wilhelm Balke auf LED-Licht um, damit die Strom­kosten überschaubar bleiben.