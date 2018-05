Feiertag zum Demonstrieren

Gestern war ein Feiertag und die meisten konnten ausschlafen. Dabei klingt der Name des Tages gar nicht danach. Es war nämlich der „Tag der Arbeit“. Dass der 1. Mai zum Feiertag wurde, hat eine Geschichte. Vor mehr als 120 Jahren arbeiteten die meisten Menschen in Fabriken. Obwohl sie jeden Tag, also auch am Wochenende, viel arbeiteten, bekamen sie nur wenig Lohn. Daran wollten sie etwas ändern: Sie schlossen sich zu Gruppen, den sogenannten Gewerkschaften zusammen. Heute gibt es verschiedene Gewerkschaften, denn fast jede Berufsgruppe hat ihre eigene. In diese treten die jeweiligen Arbeitnehmer ein und haben so immer jemanden, der im Fall eines Streites mit ihren Chefs für sie verhandelt. Und zum Beispiel dafür sorgt, dass sie mehr Geld verdienen oder mehr Urlaub haben. Schon zu Beginn forderten die Gewerkschaften mehr Rechte für die Arbeiter. Für diese Forderungen gingen am 1. Mai 1886 Tausende Arbeiter in der Stadt Chicago in Amerika auf die Straße. Dabei kam es zwischen den Arbeitern und der Polizei zu Kämpfen. Viele Menschen wurden verletzt oder starben. Mittlerweile wird am 1. Mai immer an diese Opfer erinnert, deshalb ist es ein Gedenktag. Die Arbeitnehmer sollen an diesem Tag aber auch frei haben, damit sie für ihre Rechte demonstrieren können. Und das tun tatsächlich viele Menschen. Dabei kommt es leider wie 1886 immer wieder zu Kämpfen. Papierkörbe und Autos werden angezündet oder es gibt Auseinandersetzungen zwischen den Demonstranten und der Polizei, bei denen es häufig Verletzte gibt.