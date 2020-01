Feuer-hat-schlimme-Folgen

Anzeige

Es gibt Gebiete auf der Welt, wo es normal ist, dass es immer wieder zu schweren Bränden kommt. In Kalifornien in Amerika passiert das jedes Jahr und auch in Australien. Der Grund ist, dass es dort im Sommer extrem heiß ist und Büsche und Bäume stark austrocknen. Die Feuer, die im Moment in Australien wüten, sind aber besonders schlimm. Es brennt auf einer Fläche von rund sechs Millionen Hektar. So groß sind etwa Bayern und Baden-Württemberg zusammen.

Große Rauchfelder

Seit Wochen versuchen tausende Feuerwehrmänner die Flammen zu löschen. Doch immer wieder züngeln sie in die Höhe. Die Rauchfelder sind so dicht und groß, dass sie über den Pazifik bis ins 11 000 Kilometer entfernte Südamerika ziehen. Viele Menschen sind schon gestorben, die Natur ist auf Jahre zerstört. Experten glauben sogar, dass manche Orte nie wieder bewohnt werden können. Und viele Tierarten werden sich nicht mehr erholen. Über 500 Millionen Tiere sind bisher wohl in den Flammen umgekommen. Menschen erzählen, dass sie Koala-Bären auf den Straßen einsammeln, deren Fell angebrannt ist. Für die Feuer kann wohl niemand etwas, trotzdem sind die Australier auf ihren Regierungschef wütend. Sie finden, er habe zu wenig unternommen, um die Brände zu bekämpfen. Außerdem ist er nach Hawaii in Urlaub gefahren, anstatt sich um die Opfer zu kümmern. Jetzt hat er gesagt, dass die Regierung noch mehr Löschflugzeuge ausleihen werde, um die Flammen aus der Luft unter Kontrolle zu bekommen. In den nächsten Tagen soll es zudem regnen. Das würde helfen.