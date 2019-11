Frauen-kämpften-hart-für-ihr-Recht

Anzeige

Wenn heute eine Wahl stattfindet, dann nehmen auch Frauen daran teil. Früher war das aber nicht so. Frauen hatten viel weniger Rechte als Männer. Weil das viele ungerecht fanden, entstand Ende des 18. Jahrhunderts in einigen Ländern eine Frauenbewegung. Das bedeutet, es wurden Vereine und Organisationen gegründet, in denen sich Frauen für ihre Gleichberechtigung einsetzten. Auch das Wahlrecht war ihnen wichtig. In England kämpften Frauen 1908 mit harten Bandagen dafür. Sie schlugen Fensterscheiben ein, ketteten sich an Geländer und traten in den Hungerstreik. Mit Erfolg. Nach dieser Aktion ließ sich die Gleichberechtigung in Europa nicht mehr länger aufhalten.

Gesetz erlaubt weibliche Wähler

Auch in Deutschland wurde der Traum der Frauenrechtlerinnen wahr: Am 12. November 1918 verkündeten die damals regierenden Politiker das Wahlrecht für Frauen. Dieses wurde kurz danach gesetzlich festgehalten. Mit der Gründung der Weimarer Republik bekam Deutschland nach dem ersten Weltkrieg nämlich eine neue, demokratische Verfassung. Sie wurde Weimarer Verfassung genannt. In ihr wurden die Spielregeln, nach denen die Menschen zusammenleben sollten, neu festgelegt. Heute entspricht sie dem Grundgesetz. In der Weimarer Verfassung war nun das Wahlrecht für Männer und Frauen ab dem 20. Lebensjahr per Gesetz erlaubt. Der lange Kampf hatte sich für die Frauen also gelohnt. Am ersten Wahltag gaben in Deutschland 82 Prozent der wahlberechtigten Frauen ihre Stimme ab und 37 weibliche Abgeordnete zogen ins Parlament ein. Toll, oder?