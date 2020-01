Freiwillige helfen überall mit

Anzeige

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor einigen Tagen in Bayern 2.500 Ehrenamtliche geehrt. Ehrenamtliche gibt es überall. Sie sind Menschen, die freiwillig arbeiten oder helfen, ohne dafür bezahlt zu werden. Sicher kennt ihr die freiwillige Feuerwehr. Da ist es ganz genauso. Die Frauen und Männer, die dort arbeiten, sind keine hauptberuflichen Feuerwehrleute. Sie haben einen ganz anderen Beruf. In ihrer Freizeit aber rücken sie bei einem Brand aus und helfen. Sie machen das, weil es ihnen wichtig ist zu helfen. Und weil sie das gerne machen – ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Es gibt auch Kinder und Jugendliche, die im Ehrenamt arbeiten. Zum Beispiel in der Kirchengemeinde. Oder sie übernehmen Jobs in der Schule, wie zum Beispiel Sanitäter oder Schlichter, wenn es mal Zoff gibt. Oder sie helfen in Krankenhäusern oder bei Veranstaltungen. Und auch in der Flüchtlingshilfe engagieren sich junge Menschen.

Engagement für die Gemeinschaft

Für viele Menschen ist das sehr wichtig, weil sie etwas für die Gemeinschaft tun wollen. Und für die Gemeinschaft wiederum sind Ehrenamtliche wichtig, weil sie wertvolle Arbeit leisten. Dabei geht es gar nicht immer um ein riesengroßes Engagement, wofür man viel Zeit investieren muss. Oft reicht es auch schon, ein paar Stunden pro Monat irgendwo auszuhelfen, wo Not am Mann ist. Ob man für Obdachlose kocht, Aufgaben in einem Kindergarten oder Altersheim übernimmt oder im Museum arbeitet – die Möglichkeiten fürs Ehrenamt sind unendlich.