Fundsachen-werden-70-Tage-aufbewahrt

Tausende Menschen fahren täglich mit dem Zug. Da passiert es oft, dass jemand etwas liegen lässt. Eine Zeitung zum Beispiel, einen Schal oder eine Tasche. Sogar Koffer und Staubsauger wurden schon gefunden. Jedes Jahr sind es rund 250 000 Fundstücke. Wenn man etwas im Zug vergessen hat, kann man beim Fundbüro der Deutschen Bahn anrufen. Dorthin werden alle Dinge hingebracht, die ehrliche Finder abgeben. Natürlich werden längst nicht alle Stücke ins Fundbüro gebracht, sondern viele werden auch einfach eingesteckt, was ziemlich unfair ist. Fundsachen kann man beim Zugpersonal abgeben oder direkt im Fundbüro in jedem Bahnhof. Werden die Sachen nicht im Fundbüro abgeholt, kommen sie an eine zentrale Sammelstelle in Wuppertal. Dort werden die Sachen dann 70 Tage lang aufbewahrt. Und danach? Je nachdem, worum es sich handelt, werden die Sachen dann entweder weggeworfen (ein alter zerrissener Schal zum Beispiel oder ein kaputter Föhn) oder versteigert. Das bedeutet, sie werden an denjenigen abgegeben, der am meisten dafür bietet.

Wer bietet mehr?

Dafür werden sogenannte „Versteigerungen“ organisiert, bei denen gefragt wird: „Wer bietet mehr?“ Der, der den höchsten Preis nennt, bekommt den Versteigerungsgegenstand. Vorher werden alle Dinge sortiert. Zum Beispiel kommen alle Parfümfläschchen in einen Karton, ebenso alle Kugelschreiber oder alle Spielzeuge. Das Spannende daran ist, dass die Teilnehmer einer Versteigerung nie vorher wissen, was sich in dem jeweiligen Karton befindet. Es können also entweder nagelneue Handys oder lauter alte Elektrokabel sein.