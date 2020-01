Getrübte Freude in China

Anzeige

Bei uns ist das neue Jahr schon fast einen Monat alt, in China startet es erst jetzt. Das chinesische Neujahr ist immer zwischen dem 20. Januar und dem 21. Februar und fällt auf den Neumond. In China gilt inzwischen auch der gregorianische Kalender. Die Menschen feiern das Neujahrsfest aber immer noch nach dem Mondkalender. Das Fest dauert etwa zwei Wochen und ist ein großes Familienfest. So kommt es zu einer riesigen Menschenwanderung, denn die Familienmitglieder leben oft in der ganzen Welt verstreut. In diesem Jahr ist das ein großes Problem. In China ist nämlich eine Krankheit ausgebrochen, deren Erreger bislang niemand kannte. Er gehört zu der Familie der Corona­viren. Harmlose Vertreter dieser Viren lösen einen einfachen Schnupfen aus. Die nun entdeckte Art führt aber zu hohem Fieber und greift die Lunge an. Menschen, die schon krank sind und sich mit dem Virus anstecken, können sogar sterben.

Das Virus wurde in Wuhan entdeckt

Zum ersten Mal aufgetreten ist dieses Coronavirus auf einem Fisch- und Geflügelmarkt in der Stadt Wuhan. Wildtiere hatten den Krankheitserreger wohl in sich und steckten einige Menschen an. Als diese zum Arzt gingen, entdeckte man das neue Virus. Mittlerweile ist es bereits in anderen Ländern aufgetaucht. Und auch wenn es nicht so gefährlich ist wie viele andere Viren, sind die Gesundheitsexperten alarmiert. In China wurde die Stadt Wuhan nun abgeriegelt. Das heißt: Flughäfen und Bahnhöfe wurden gesperrt, die Bewohner dürfen die Stadt erst einmal nicht verlassen. Kein guter Start ins neue Jahr.