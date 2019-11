Gletscher-ist-im-Weg

Anzeige

Erst vor Kurzem habe ich berichtet, dass in Island eine Trauerfeier für einen Gletscher stattgefunden hat. Die Eisschicht des Okjökull war über Jahre hinweg immer dünner geworden und am Ende war so wenig Eis übrig, dass er nicht mehr als Gletscher galt. Naturschützer hatten dies öffentlich gemacht, damit die Menschen wissen, wie bedroht die Natur ist. Der Okjökull ist nämlich nicht der erste Gletscher, der geschmolzen ist. Alle sprechen über diese Naturkatastrophen und darüber wie schlimm es ist, dass immer mehr Natur verschwindet. In Tirol in Österreich findet man das wohl nicht so dramatisch. Dort soll nämlich ein Berggipfel mit einem Gletscher gesprengt werden. Der Grund: Die Skifahrer, die als Touristen in die Region kommen, sollen ein größeres Gebiet bekommen.

Verbindung vom Pitz- ins Ötztal

Dafür plant man, die Skigebiete Pitztal und Ötztal zusammenzulegen. Damit das klappt, müssen aber der Gipfel des Linken Fernerkogels und der dort vorhandene Gletscher weg. Wenn die Behörden das Vorhaben genehmigen, entsteht ein riesiges Ski­gebiet mit drei Seilbahnen, zahlreichen Pisten, Restaurants und Bars. Eine Fläche von 116 Fußballfeldern würde neu bebaut und befestigt und ein riesiger Teich würde angelegt, damit die Pisten später mit Kunstschnee beschneit werden können. In diesem Becken soll das bisher unberührte Wasser aus den Bergen gesammelt werden. Die Menschen vor Ort sind von dem Plan wenig begeistert. Sie haben schon eine Unterschriftenaktion da gegen gestartet.