Grenzenlose Sicht

Der deutsche Astronaut Alexander Gerst fliegt in wenigen Wochen zum zweiten Mal ins Weltall zur Internationalen Raumstation ISS. Dort arbeitet er dann als erster deutscher Kommandant. Er ist also Chef der ganzen Mannschaft. Die ISS kreist in rund 400 Kilometern Entfernung um die Erde und dient als Arbeitsplatz für Astronauten. Sie machen dort Experimente, um mehr über die Erde und das All zu erfahren. Sechs Monate bleibt Alexander Gerst diesmal im All und alle freuen sich darauf. Schon bei seinem ersten Aufenthalt hat er nämlich die Herzen der Menschen erobert.

Alltag im Weltraum

Für Kinder hat er von der ISS ganz oft Nachrichten an die Sendung mit der Maus geschickt. Und er beantwortete ihre Fragen. Dadurch konnte man unheimlich viel lernen und das Leben auf der Raumstation beobachten. Und auch für Erwachsene war seine Reise eine spannende Angelegenheit. Alexander Gerst fotografierte nämlich viel und veröffentlichte seine Erlebnisse und seinen Alltag im Internet. Er hat also jeden auf seine Reise mitgenommen. Das möchte er auch diesmal tun. Mit im Gepäck hat er übrigens ein Stück der Berliner Mauer. Für ihn ein Symbol der Freiheit. Im All, sagt er, von der ISS aus, sieht man keine Grenzen. Bis zum Start in sechs Wochen muss Gerst noch einiges lernen. Zum Beispiel wie er mit der Raumkapsel bei 28 000 Stundenkilometern Geschwindigkeit an der ISS andocken kann.