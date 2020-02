Greta will die Markenrechte

Anzeige

Kennst du das Zeichen der Fridays for Future-Bewegung? Es ist ein grüner Kreis, außen steht der Name und in der Mitte befindet sich die Erde. Bislang kennen das Zeichen sicherlich nur die eingefleischten Fans der Bewegung, ihr Name jedoch ist jedem ein Begriff. Die Klima-Aktivistin Greta Thunberg versucht jetzt, die Rechte an dem Namen schützen zu lassen. Die junge Schwedin hat die Bewegung initiiert. Beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum ging ein entsprechender Antrag ein. Gestellt hat ihn die Stiftung „Stiftelsen The Greta Thunberg and Beata Ernman Foundation“. Diese wurde von Greta und ihrer Familie gegründet, Beata ist der Name ihrer jüngeren Schwester, Ernman der Mädchenname ihrer Mutter.

Geld für Projekte

Was Greta mit den Markenrechten macht, wenn sie sie bekommt, steht noch nicht fest. Klar ist aber, dass sich viel Geld damit verdienen lässt. Wenn eine Marke oder ein Name geschützt ist, muss nämlich jeder, der sie oder ihn nennt oder verwendet, Geld bezahlen. Wenn also zum Beispiel das Abzeichen auf einen Rucksack genäht und dieser verkauft wird, muss der Hersteller dafür bezahlen. Dies gilt auch, wenn der Name als Werbung für eine Veranstaltung genutzt wird. Experten glauben, dass die Stiftung das Geld hierfür nicht behalten wird. Sie hat nämlich das Ziel, ökologische, soziale und klimafreundliche Projekte zu unterstützen. Außerdem soll die psychische Gesundheit von Menschen gefördert werden. All das kostet natürlich viel Geld. Und mit den Einnahmen aus den Markenrechten könnte Gertas Stiftung auf der ganzen Welt Projekte bezahlen.