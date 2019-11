Gute-Lehrer-motivieren-ihre-Schüler

Anzeige

Was macht einen guten Lehrer aus? Sicher gehört dazu, dass er nett ist, auf seine Schüler eingeht und den Stoff gut erklärt. Letzteres können nicht alle Lehrer. Manche stehen einfach vor der Klasse und erzählen eine Stunde lang über ein Thema. Frontalunterricht nennt man so etwas. Und dieser ist meist fürchterlich langweilig. Dabei gibt es so viele Möglichkeiten einen abwechslungsreichen Unterricht zu gestalten. Und das wissen offenbar auch ganz viele Lehrer in Deutschland. Zumindest haben rund 5 400 Schüler einen ihrer Lehrer beim Wettbewerb „Bester Lehrer Deutschlands“ angemeldet. 16 dieser Lehrer sind nun ausgezeichnet worden und haben den Titel erhalten. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie motivieren ihre Schüler und fordern von ihnen Eigeninitiative. Das heißt, diese sollen Themen selbst erarbeiten und sie so besser verstehen. Auch bei der Auswahl der Themen dürfen ihre Schüler ein Wörtchen mitreden. Außerdem sollen sie im Team arbeiten und so voneinander lernen. Und viele erarbeiteten Themen sind auf andere Fächer übertragbar, können also auch dort bearbeitet werden.

Geduldig, engagiert und interessiert

Die ausgezeichneten Lehrer sind besonders engagiert, hören geduldig zu, sind Experten auf ihrem Gebiet und bilden sich ständig weiter. Teilweise arbeiten sie auch mit Kollegen und deren Schülern an gemeinsamen Projekten. Manchmal sogar mit Kollegen von Schulen aus ganz anderen Städten. Solch engagierte Lehrer wünscht sich sicher jeder! Aus Baden-Württemberg sind gleich drei Lehrerinnen unter den Preisträgern, allerdings nicht aus Karlsruhe und der Umgebung.