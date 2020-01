Haus-im-Mini-Format

Anzeige

Wenn Achim Schollenberger und Simone Stiefel eine Party feiern wollen, kann es etwas eng werden. Sie wohnen in der Nähe von Frankfurt zwar in einem Haus mit drei Stockwerken, was groß genug für eine Party klingt. Doch die Wohnfläche beträgt nur 14 Quadratmeter. Zum Vergleich: Das ist so groß wie eine normale Küche mit Essplatz. Das Haus war früher ein Trafohäuschen. Also ein Gebäude, in dem Strom aus dem Elektrizitätswerk so umgewandelt wird, dass er in den Haushalten genutzt werden kann. Achim Schollenberger ist Architekt und hat das Häuschen umgebaut. Nun kann man darin schlafen, wohnen und essen. Viel Platz gibt es natürlich nicht für große Schränke, viele Bücher oder Klamotten. Aber die beiden lieben es eng und gemütlich, und es fehlt ihnen an nichts.

Achim Schollenberger hat jeden Zentimeter schlau genutzt, alles ist ganz genau ausgeklügelt. Die Essecke zum Beispiel wird zum Fernsehschauen einfach umgelegt und zu einer bequemen Couch umfunktioniert. Der Fernseher hängt flach an der Wand. Der Architekt hat sogar ein Arbeitszimmer für seine Frau in der kleinen „Villa“ untergebracht. Einen Garten gibt es nicht. Dafür steht auf einem kleinen Parkplatz direkt neben dem Haus im Sommer ein Tischchen, an dem man gemütlich sitzen kann. Für Spaziergänger ist das Eigenheim im Miniformat ein echter Hingucker. Nicht nur, weil es so klein ist, sondern auch wegen der Fassade: Sie sieht aus wie die einer herrschaftlichen Villa. Vorlage für die Bemalung war die Alte Oper in Frankfurt.