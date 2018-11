Hilfe für Küken

Anzeige

Neuerdings liest man in einigen Supermärkten auf den Eierkartons folgenden Hinweis: „Eier ohne Kükentötung“. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, was das bedeutet? Wie ihr euch denken könnt, hat das einen traurigen Hintergrund. Jedes Jahr werden allein in Deutschland rund 45 Millionen männliche Küken gleich nach dem Ausschlüpfen getötet. Warum? Weil die männlichen Hühner keine Eier legen und auch wesentlich weniger Fleisch ansetzen. Das heißt, man kann sie nicht so gut verwerten, sie sind praktisch „nutzlos“.

Lösungen müssen her

Tierschützer haben schon seit langem auf das Problem hingewiesen und es in die Medien gebracht. Vielen Menschen ist der Appetit auf Eier gehörig vergangen, seit sie wissen, was mit den Küken passiert. Auf der Suche nach Lösungen wurde nun eine Methode entwickelt, mit der man das Geschlecht schon im Ei feststellen kann. Mit einem Laser wird ein winziges Loch ins Ei gebohrt und Flüssigkeit entnommen, die im Labor untersucht wird. So können die männlichen Küken schon sehr früh aussortiert werden. In diesem frühen Stadium empfinden die Küken noch keine Schmerzen. Die weiblichen Eier werden dann ganz normal ausgebrütet und die männlichen zu Tierfutter verarbeitet. Eine andere Idee, über die auch diskutiert wird, ist: nur solche Rassen zu züchten, bei denen die Weibchen gute

Eier legen und das Fleisch der Männchen so hochwertig ist, dass es sich ebenfalls zum Essen

eignet.