Hilfe-über-alle-Grenzen-hinweg

Kurz vor Weihnachten rufen viele Hilforganistionen zu Spenden auf. Im Radio, im Fernsehen und in den Zeitungen bitten sie darum, an hilfsbedürftige Menschen zu denken und ihnen Geld zu geben. Auch „Ärzte ohne Grenzen“ macht dies. Die Organisation wurde am 21. Dezember 1971, also fast auf den Tag genau vor 49 Jahren, von Ärzten und Journalisten gegründet. Sie hatten erlebt, dass Menschen durch einen Krieg oder eine Naturkatastrophe verletzt worden waren und es keine Hilfe für sie gab. Diese Menschen lebten in Gegenden, in denen es keine Ärzte und Krankenhäuser gab. Viele von ihnen starben deshalb. Das wollten die Gründer von „Ärzte ohne Grenzen“ ändern. Die Organisation ist heute in 60 Ländern aktiv. Ihr Team besteht aus festangestellten Ärzten und Krankenschwestern aus der ganzen Welt. Außerdem gibt es viele freiwillige Helfer. Die Mitarbeiter bauen zerstörte Krankenhäuser auf und errichten auf dem Land neue. Sie behandeln Menschen, die krank und arm sind. Außerdem arbeiten sie mit den Einheimischen zusammen. Das Team von „Ärzte ohne Grenzen“ bringt ihnen bei, wie man in einem Notfall Hilfe leistet. Das alles wird mit Spenden finanziert.

Ärztin erzählt von ihrer Arbeit

Um genug Geld zu bekommen, läuft gerade eine Werbeaktion, in der eine Ärztin von ihrer Arbeit berichtet. So sollen wir sehen, was mit einer Spende alles erreicht werden kann und wie vielen Menschen sie vielleicht das Leben rettet. Experten haben übrigens untersucht, wer bereit ist Geld zu spenden. Das Ergebnis: Menschen, die weniger Geld haben, geben oft mehr als die, die viel zur Verfügung haben.