Hund-wegen-Urlaub-abzugeben

Diese Anzeige beim Onlineauktionshaus Ebay sorgte nicht nur bei Tierliebhabern für blankes Entsetzen: Eine Familie bot ihren Labrador-Mischling „Spike“ für einen Euro zum Verkauf an. Er sei mit Kindern aufgewachsen und daher sehr lieb, verstehe sich aber mit Katzen und Rüden nicht und brauche sehr viel Auslauf. Die kleinen Probleme des Hundes waren allerdings nicht der Grund, warum die Familie Spike abgeben wollte. Der kam im letzten Satz der Anzeige: Wer Interesse habe könne ihn bis 14 Uhr abholen, ab 15 Uhr sei man im Urlaub. Glücklicherweise hat sich für den Labrador-Mix ein neues Herrchen oder Frauchen gefunden. Er wurde rechtzeitig abgeholt. Viele andere Hunde haben dieses Glück nicht.

Tierheime sind überfüllt

Tausende Tiere sitzen seit Beginn der Sommerferien zusätzlich in den Tierheimen. Vor allem Hunde und Katzen wurden von ihren Besitzern lieblos abgegeben, weil sich keine Betreuung für die Urlaubszeit gefunden hat. Rund 70 000 Tiere sind dadurch im Moment in den Heimen untergebracht – viel zu viele sagen die Verantwortlichen. Vor allem, weil eine große Zahl der Vierbeiner krank ist. Neben den zeitlichen Problemen können sich viele Menschen die Behandlung beim Tierarzt nicht mehr leisten und geben den Liebling auch ab. Für die Tierschutzverbände, die die Tierärzte und Medikamente bezahlen müssen, ist dies eine zusätzliche Belastung. Zu den Platzsorgen kommen nun auch finanzielle. „Wir können das gar nicht mehr stemmen“, sagen die Verantwortlichen. Deshalb appellieren sie an alle, die sich ein Tier zulegen möchten, es sich gut zu überlegen.