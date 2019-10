Instagram-verbietet-bestimmte-Filter

Anzeige

Bestimmt hast du auch schon mal ein Selfie mit dem Handy gemacht und dann einen Filter über das Foto gelegt. Dabei kommen oft lustige Sachen raus. Zum Beispiel, wenn man plötzlich Katzenohren hat oder um das Gesicht lauter Sterne funkeln. Viele Menschen nutzen diese Fotofilter aber auch, um das eigene Gesicht zu „optimieren“. Die Nase erscheint etwas zu breit? Mit einem Klick ist sie schmal. Um die Augen herum sind ein paar Fältchen? Mit dem richtigen Filter ist das Gesicht glatt. Für viele ist das Ganze ein Heidenspaß, für andere jedoch eine Möglichkeit sich selbst ein – wie sie finden – attraktiveres Aussehen zu geben. Sie flüchten sich in eine Scheinwelt, in der sie zum wahren Model werden.

Schönheits-OP vortäuschen

Weil das für die Verantwortlichen von Instagram nun zu viel geworden ist, haben sie beschlossen, Fotos mit solchen Filtern zu verbieten. Alle Filter, die Schönheitsoperationen vortäuschen oder das Aussehen stark verändern, werden gelöscht. Unter anderem sind das „Fix me“, Bad Botox“ und „Plastica“. In diesen kann man sich genau anzeigen lassen, was eine Schönheitsoperation verändern würde. Die Softwareentwickler die die Filter erfunden haben, verstehen was die Verantwortlichen bei Instagram mit dem Verbot bezwecken. Es soll niemandem mehr das Gefühl gegeben werden, dass er nicht schön genug sei. Sie glauben aber nicht, dass das Problem damit gelöst wird. „Solange die erfolgreichsten Instagram-Profile die von stark operierte Menschen sind, werden sich die Fans trotzdem wünschen ihr Aussehen zu verändern“, sagen sie.